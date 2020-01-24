Легковушка и «ГАЗель» столкнулись лбами на улице Некрасова

В Центральном районе Петербурга произошло лобовое столкновение. Водитель легкового авто выехал на встречную полосу, где врезался в «ГАЗель».

Авария случилась сегодня вечером, 24 января, на улице Некрасова, недалеко от ее пересечения с Греческим проспектом. Водитель легковушки по неизвестным причинам оказался на встречке, в результате чего произошло лобовое столкновение.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у легвого авто сильно пострадал передняя часть. Второй участник движения, кажется, отделался только царапинами.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовом ДТП на трассе «Кола». В результате столкновения машин пострадал ребенок.