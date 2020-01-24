В массовом ДТП на «Коле» пострадали мужчина и ребенок

В массовом ДТП на &#171;Коле&#187; пострадали мужчина и ребенок
Пострадавшие находились в состоянии средней степени. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Петербурга произошло массовое ДТП. В результате столкновения двух легковушек и фургона пострадали два человека, одним из них оказался ребенок.

Все произошло сегодня вечером, 24 января, на 54-м километре автодороги «Кола». По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем Lada Largus двигался в сторону Петербурга. Водитель, не справившись с управлением, вылетел на встречку и врезался сначала в стоящий в пробке ВАЗ-2114, которым управлял мужчина 48 лет. После этого Largus врезался в автомашину Mercedes Sprinter, за рулем которой находился 38-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения машин пострадали пассажиры ВАЗ-2114. Мужчина 44 лет и 10-летняя девочка были госпитализированы. Оба находились в состоянии средней степени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге ночью поднимут дамбу из-за угрозы наводнения.

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