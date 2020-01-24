В Петербурге из-за угрозы наводнения частично закроют дамбу

В Северной столице будут частично закрыты шесть водопропускных и судопропускное сооружение С-2 дамбы. Соответствующие меры будут приняты из-за усиления юго-западного ветра и повышения уровня воды в Неве.

Ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Затворы частично закроют в два часа ночи 25 января.

Как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений города, судопропускное сооружение С-1 останется открытым, движению машин по КАД закрытие дамбы не помешает.

По данным на 22:03 уровень воды в Неве на отметке у Горного университета составляет 94 см и продолжает расти.

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