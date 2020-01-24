В Петербурге из-за угрозы наводнения частично закроют дамбу

В Петербурге из-за угрозы наводнения частично закроют дамбу
Дамбу закроют частично. Фото: pixabay

В Северной столице будут частично закрыты шесть водопропускных и судопропускное сооружение С-2 дамбы. Соответствующие меры будут приняты из-за усиления юго-западного ветра и повышения уровня воды в Неве.

Ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Затворы частично закроют в два часа ночи 25 января.

Как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений города, судопропускное сооружение С-1 останется открытым, движению машин по КАД закрытие дамбы не помешает.

По данным на 22:03 уровень воды в Неве на отметке у Горного университета составляет 94 см и продолжает расти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подробностях гибели блогерши из Петербурга. Девушка умерла во время секса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дамба спб наводнение новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Легковушка и «ГАЗель» столкнулись лбами на улице Некрасова
В массовом ДТП на «Коле» пострадали мужчина и ребенок
В Петербурге из-за угрозы наводнения частично закроют дамбу
Подруга сожженной блогерши в Парголово рассказала, что ее убил удушающий секс
На Белградкой «любитель скорости» не вошел в поворот и вписался в ...
Водитель Opel насмерть сбил пешехода на переходе в Выборгском районе
Две легковушки превратились в груду металла на Красногвардейской площади и ...
Ремонт одной из старейших школ Петербурга обойдется в 380 млн рублей