Подруга сожженной блогерши в Парголово рассказала, что ее убил удушающий секс

Молодые люди облили погибшую и подожгли, но не дождались, пока тело сгорит полностью, и уехали. Фото: pixabay

Молодые люди облили погибшую и подожгли, но не дождались, пока тело сгорит полностью, и уехали. Фото: pixabay

В лесу Ленобласти нашли сильно обгоревшее тело блогерши из Северной столицы. Мишель Михаэлис умерла во время полового акта, а после была вывезена в лес.

Обо всем стало известно сегодня, 24 января. Тело 20-летней девушки нашли в потухшем кострище в Парголово. Как сообщает «Фонтанка», в отдел полиции пришла с повинной ее подруга, которая помогала молодому человеку избавляться от тела. По ее словам, блогерша с другом занялись сексом, во время которого партнер ее случайно задушил. Перед этим они употребили наркотики.

Поняв, что девушка не подает признаком жизни, партнер решил избавиться от нее. Он позвал на помощь свидетельницу. Они приняли решение сжечь тело и поехали в лес, где подожгли погибшую.

Позже подруга Мишель узнала о смерти друга и пошла в полицию.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Сейчас девушка проходит в деле, как свидетель. Если судебная медэкспертиза подтвердит ее слова, дело будет прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на интернет-площадках блогерша размещала неоднозначный контент.