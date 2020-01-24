Под Петербургом нашли сожженное тело 20-летней YouTube-блоггерши

В лесном массиве Выборгского района Северной столицы нашли обгоревшее тело молодой девушки, которая вела блог на YouTube и в Telegram.

Труп 20-летней блогерши с признаками насильственной смерти обнаружили полицейские неподалеку от Парголово в пятницу, 24 января. По информации «Невских новостей» погибшую опознали как некую блогершу М. На интернет-площадках девушка размещала неоднозначный контент.

Эксцентричные высказывания содержали рассказы о свиданиях с обеспеченными мужчинами, употреблении наркотических веществ путешествиях автостопом. Последние записи в её блоге были сделаны 19 января. Девушка жаловалась на трудности в автостопе с мужчинами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 7-й Советской улице прохожий избил промоутера, раздававшего листовки. Молодому человеку пришлось обратиться к медикам.