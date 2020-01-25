Владислав Сурков покинул администрацию президента

Помощник российского президента Владислав Сурков решил уйти с государственной службы, сообщает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Как говорится в сообщении политолога в его Telegram-канале, Сурков покинул должность помощника президента из-за «изменения политики на украинском направлении».

Политолог также рассказал, что в течение месяца после ухода из Кремля Сурков намерен заниматься медитацией, а позже самостоятельно сообщит о планах на дальнейшую деятельность.

Напомним, что Владислав Сурков занимал пост помощника президента с 2013 года.

В Кремле пока не сообщалось об уходе Суркова из президентской администрации.

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