В Петербург привезли тест-полоски для быстрой проверки на коронавирус

В Петербург привезли тест-полоски для быстрой проверки на коронавирус
Теперь проверку здоровья туристов можно поставить на поток. Фото: pixabay.com

В Северную столицу завезли экспресс-тесты для выявления нового коронавируса, эпидемия которого вспыхнула в Китае.

Теперь медики смогут быстро и эффективно проверять большее количество человек. Многие путешественники, возвращающиеся из путешествия по Юго-Восточной Азии, которая попала в зону риска, сами хотят удостовериться, что не подхватили опасное заболевание. Об этом сообщает издание «Доктор Питер».

Каким образом тест-полоски определяют наличие или отсутствие вируса в крови, неизвестно. Однако они позволят выявить болезнь в инкубационном периоде, чего не могут сделать тепловизоры, которые массово используют в аэропортах на данный момент.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что федеральное агентство по туризму посоветовало туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Китай.

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