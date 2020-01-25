Ростуризм посоветовал туроператорам не возить путешественников в Китай

Ростуризм рекомендует гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в Китай в ближайшее время в связи с вспышкой эпидемии.

О заявлении Федерального агентства по туризму сообщается на официальном интернет-портале посольства России. По мнению Ростуризма, стоит исключить из планов поездки в КНР до нормализации эпидемиологической ситуации в стране.

Рекомендации также касаются туристических операторов. К примеру, компания Tez Tour уже приостановила продажу путевок в Китай, следуя распоряжению ведомства. Что касается россиян, пребывающих в Китае на данный момент, Ростуризм советует принять меры предосторожности, прописанные в рекомендациях Роспотребнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что медики в Иркутске обследуют китайца, попавшего в больницу с подозрением на коронавирус.