Заболевшего китайца госпитализировали с подозрением на корона вирус в Иркутске

Только прилетевшего из Поднебесной гражданина Китая госпитализировали в больницу Иркутска с симптомами, похожими на новый тип пневмонии — коронавирус.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, иностранца, прилетевшего из Китая в Иркутск в пятницу вечером, 24 января, доставили в областную инфекционную больницу. Врачи проверяют его на наличие нового коронавируса.

Все авиапассажиры, находившиеся в контакте с заболевшим, находятся в сфере внимания медиков. Сам китаец получает противовирусную терапию, а его состояние уже немного улучшилось.

Специалисты пока не готовы ставить точный диагноз — именно коронавирус 2019-nCoV. Предполагается, что у него может быть нетипированный вирус гриппа А.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор: в России не было случаев заражения китайским коронавирусом.