Роспотребнадзор: в России не было случаев заражения китайским коронавирусом

Коронавирус получил свое название за ворсинки на внешней оболочке, делающие его похожим на солнечную корону. Фото: cdc.gov

Коронавирус получил свое название за ворсинки на внешней оболочке, делающие его похожим на солнечную корону. Фото: cdc.gov

В Роспотребнадзоре заявили, что в России, по данным на 25 января, не зарегистрировано случаев заболевания новым коронавирусом, распространившемся в Китае.

Как сообщается на сайте ведомства, у всех пациентов, у которых подозревали заболевание коронавирусом, он не был диагностирован: у шестерых выявлены респираторные инфекции, еще пятеро заболели гриппом А, двое — гриппом В, двое — парагриппом и один с сезонной коронавирусной инфекцией.

В Роспотребнадзоре добавили, что сотрудники пунктов пропуска через российскую границе проводят усиленный двойной контроль прибывающих из Китая. Людей проверяют с помощью тепловизионного оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус из Китая добрался до Австралии.