В США подтвердили еще один случай заражения новым коронавирусом

Ранее сообщалось о двух случаях заражения в США. Фото: Pixabay

Ранее сообщалось о двух случаях заражения в США. Фото: Pixabay

Еще один случай заражения новым коронавируса был подтвердили в США.

По данным агентства здравоохранения округа Ориндж в Калифорнии, заразившийся прибыл в США из китайского города Ухань. Его доставили в местную больницу, сейчас он находится в изоляции, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о двух случаях заражения в США.

о последним данным, число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 56. Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 1975 человек.

Самый крупный город Центрального Китая — Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.