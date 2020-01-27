Экс-футболист «Зенита» Краневиттер перешел в «Монтеррей»

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Матиас Краневиттер. Фото: fc-zenit.ru

Экс-игрок петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер продолжит карьеру в мексиканском «Монтеррее». Контракт с клубом уже подписан.

О переходе Краневиттера мексиканский клуб сообщил в Twiiter. К команде 26-летний аргентинский полузащитник присоединился на правах свободного агента.

Контракт, по данным портала Notiulti, рассчитан на четыре года. Краневиттер уже прошел медицинское обследование и готов выйти на поле. Сумма трансфера не уточняется.

К «Зениту» Матиас Краневиттер присоединился в 2017 году. В составе сине-бело-голубых он завоевал кубок чемпионата России. В этом сезоне Краневиттер провел за «Зенит» четыре матча. Результативными действиями он не отметился.

Ожидалось, что аргентинский полузащитник пробудет в составе «Зенита» до лета 2021 года. Однако расстаться с ним решено раньше. Об уходе Краневиттера петербургский клуб объявил 24 января.

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Экс-футболист «Зенита» Краневиттер перешел в «Монтеррей»