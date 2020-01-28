Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 106 человек
Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет около 1,3 тыс. человек. Фото: pixabay.com

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае на сегодняшний день составляет 106, сообщает агентство «Франс Пресс».

В Петербурге людей, прибывших из Китая госпитализируют, чтобы проверить на новый коронавирус. По данным клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, всех трех пациентов, поступивших в больницу ранее с подозрением на коронавирус, скоро отпустят домой, так как диагноз у них не подтвердился.

Из-за эпидемии коронавируса в Ленобласти усилен санитарный контроль на границе. Случаев заражения на данный момент не выявлено. Во всех пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль. С начала 2020 года проверку с обязательной термометрией прошли 40 тыс. человек. Из них 34 были гражданами Китая. Меры приняты региональным управлением Роспотребнадзора. В целях безопасности на пунктах пропуска также усилен дезинфекционный режим. Тем, кто планирует посетить Китай, Роспотребнадзор рекомендует не ходить на рынки и в зоопарки, не употреблять овощи и фрукты без термической обработки, пить воду только из бутылок, использовать маски и при первых признаках заболевания обращаться в медучреждения.

Несколько тысяч граждан Китая, приезжающих в Северную столицу в организованных туристических группах, отменят поездку. Китайцы должны были воспользоваться безвизовым режимом для въезда в страну. Речь идет примерно о семи тысячах человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.

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