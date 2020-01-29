В ОАЭ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа

Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает Эмиратское агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения.

Отмечается, что состояние здоровья заболевшего стабильное, больной человек находится под медицинским наблюдением.

На сегодняшний день новым вирусом в Китае заражены 5 974 человек. По последним данным, 132 человека умерли, сообщается на сайте Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР). Известно, что 103 человека выздоровели.

В Петербурге людей, прибывших из Китая госпитализируют, чтобы проверить на новый коронавирус. По данным клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, всех трех пациентов, поступивших в больницу ранее с подозрением на коронавирус, скоро отпустят домой, так как диагноз у них не подтвердился.

Из-за эпидемии коронавируса в Ленобласти усилен санитарный контроль на границе. Случаев заражения на данный момент не выявлено. Во всех пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль. С начала 2020 года проверку с обязательной термометрией прошли 40 тыс. человек. Из них 34 были гражданами Китая. Меры приняты региональным управлением Роспотребнадзора. В целях безопасности на пунктах пропуска также усилен дезинфекционный режим. Тем, кто планирует посетить Китай, Роспотребнадзор рекомендует не ходить на рынки и в зоопарки, не употреблять овощи и фрукты без термической обработки, пить воду только из бутылок, использовать маски и при первых признаках заболевания обращаться в медучреждения.

Несколько тысяч граждан Китая, приезжающих в Северную столицу в организованных туристических группах, отменят поездку. Китайцы должны были воспользоваться безвизовым режимом для въезда в страну. Речь идет примерно о семи тысячах человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стюардесса авиакомпании Nordwind, прилетевшая в Санкт-Петербург из Китая 27 января, попала в больницу с подозрением на вирус. Коронавирус у нее не был найден, она заболела простудой.