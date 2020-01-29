Кузнецов уверен, что Овечкин не думает о рекорде Гретцки

Кузнецов уверен, что Овечкин не думает о рекорде Гретцки
Александр Овечкин Фото: https://twitter.com

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов считает, что для его одноклубника Александра Овечкина успехи команды важнее личных достижений. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

По его словам, Овечкин не говорит в раздевалке о возможном покорении достижения Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбе в регулярных чемпионатах.

Также Кузнецов отметил, что выиграть Кубок Стэнли намного сложнее, чем забросить еще более 200 шайб.

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против «Айлендерс» (6:4). Этот хет-трик стал для нападающего «Вашингтона» 26-м за карьеру НХЛ. По этому показателю Овечкин занимает восьмое место в истории лиги. По количеству хет-триков в НХЛ российский хоккеист догнал Мориса Ришара, в честь которого назван приз лучшему снайперу сезона в лиге.

Рекордсменом НХЛ по числу хет-триков является Уэйн Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), тройку лидеров замыкает Майк Босси (39).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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