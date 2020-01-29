Беглов посетил отремонтированную гимназию №24 им. Крылова на Васильевском острове

Беглов посетил отремонтированную гимназию №24 им. Крылова на Васильевском острове
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил гимназию №24 им. И.А. Крылова с целью проверки проведенных в образовательном учреждении ремонтных работ.

Обновление гимназии в Василеостровском районе произошло по поручению градоначальника, которое он отдал в июне прошлого года. Беглов осмотрел холл гимназии, актовый зал и спортивный комплекс. Также он поприсутствовал на одном из уроков начальных классов, где проходило интерактивное занятие.

По итогам проверки глава Петербурга остался доволен внешним видом обновленной гимназии и положительно оценил атмосферу, которая царит в учебном заведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов проверил ход ремонта поликлиники на Гжатской улицы.

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Беглов посетил отремонтированную гимназию №24 им. Крылова на Васильевском острове