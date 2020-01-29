Детский сад в ЖК «Я — Романтик» должны открыть в марте

Встреча Беглова с жителями ЖК "Я - Романтик". Фото: gov.spb

Встреча Беглова с жителями ЖК "Я - Романтик". Фото: gov.spb

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил жилой комплекс «Я — Романтик» во время рабочего объезда Василеостровского района. Там он поставил задачу строителям открыть детский сад к началу марта.

Строители должны открыть детский сад в ЖК «Я — Романтик» к 4 марта. В этот день будет день рождения одного из воспитанников детского сада, сообщает пресс-служба администрации главы города.

Застройщик построил детский сад на улице Вадима Шефнера, 12 к3 на собственные средства. Будущий детский сад рассчитан на 140 мест. В будущем его закрепят за районной администрацией и передадут гимназии №642.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов посетил отремонтированную гимназию №24 им. Крылова на Васильевском острове.