Петербуржцы ждут безопасный подземный переход на Туристской, где погибли десятки человек

Петербуржцы ждут безопасный подземный переход на Туристской, где погибли десятки человек
Переход на Туристской улице. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге возобновилась борьба за строительство безопасного подземного перехода на Туристской улице, где под колесами электричек погибло более десятка человек за три года.

Как сообщает «Мойка78», экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин в свое время отказал в поддержке строительства безопасного перехода под ж/д путями на Туристской улице в Приморском районе Петербурга. Тогда он сослался на скорое открытие станции метро «Туристская», которая станет продолжением «зеленой линии» и создаст безопасный путь над железной дорогой.

При этом у горожан возникают сомнения, что кто-то захочет спускаться в метро ради того, чтобы пересечь ж/д пути, при этом оплатив проезд и увеличивая расстояние пешего маршрута.

В 2014 году в ГАТИ говорили, что строительство станции «Туристская» займет четыре года, однако сроки сдачи решили сдвинуть. Минувшей осенью губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что «Туристскую сдадут в течение ближайших пяти лет.

В 2017 году, после гибели семи человек в течение года на «смертельном переходе», жители Приморского района обращались к действующему на тот момент губернатору Полтавченко с просьбой о закрытии перехода. Их поддержал депутат ЗакСа Петербурга Михаил Амосов — он и предложил построить подземный переход.

Спустя год в КРТИ поддержали эту идею, однако вопрос о строительстве так и не продвинулся дальше обещаний. В 2019 году Харлашкин отказался рассматривать вариант строительства. Так же поступил и его преемник Андрей Семчаков уже в 2020 году.

Последней жертвой электрички на Туристской стал мужчина, это произошло в конце декабря прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Туристской улице на рельсах погиб человек.

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