На Туристской улице на рельсах погиб человек

На Туристской улице на рельсах погиб человек
Фото: vk.com/spb_today

Мужчина, попавший под электропоезд, скончался на месте происшествия из-за несовместимых с жизнью травм.

Трагический инцидент произошел в субботу, 28 декабря, на переходе железнодорожных путей возле Туристской улицы в Приморском районе Санкт-Петербурга. О чрезвычайном происшествии на рельсах рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает «Фонтанка.ру», погибшим оказался 45-летний мужчина. По предварительной информации, житель Петербурга переходил пути, разговаривая по телефону и, вероятно, не услышал предупредительных сигналов. Электропоезд, наехавший на пострадавшего, следовал в Сестрорецк.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Митрофаньевского шоссе и Ялтинской улицы столкнулись два грузовика. Один из водителей пострадал.

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