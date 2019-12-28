На Митрофаньевском шоссе столкнулись два грузовика, есть пострадавшие

В Московском районе Северной столицы на Митрофаньевском шоссе произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузов.

Авария случилась вечером 28 декабря. О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Столкновение произошло на перекрестке Митрофаньевского шоссе и Ялтинской улице.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Кроме того, по предварительной информации, пострадал один из водителей грузовиков. Точной информации о его состоянии пока нет. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, о дорожно-транспортном происшествии в Санкт-Петербурге на пересечении Бухарестской улицы и Олеко Дундича. В результате столкновения дверь «Шкоды» буквально раскрошилась.