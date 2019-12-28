Skoda осталась без дверей после ДТП на Олеко Дундича

Skoda осталась без дверей после ДТП на Олеко Дундича
При каких обстоятельствах произошло ДТП неясно. Фото: vk.com/spb_today

Днем 28 декабря на улице Олеко Дундича возле Бухарестской улицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП задняя дверь Skoda превратилась в хлам.

«На Олеко Дундича около Бухарестской у Шкоды в результате ДТП разворотило заднюю дверь», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

При каких обстоятельствах произошло ДТП неясно. Возможно, дверь открыли, когда приближалась другая машина.

Сотрудников ДПС пока не видно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.

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