Skoda осталась без дверей после ДТП на Олеко Дундича

Днем 28 декабря на улице Олеко Дундича возле Бухарестской улицы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП задняя дверь Skoda превратилась в хлам.

«На Олеко Дундича около Бухарестской у Шкоды в результате ДТП разворотило заднюю дверь», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

При каких обстоятельствах произошло ДТП неясно. Возможно, дверь открыли, когда приближалась другая машина.

Сотрудников ДПС пока не видно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.