Крупное ДТП с военными на КАД заблокировало проезд по трассе

Крупное ДТП с военными на КАД заблокировало проезд по трассе
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром в четверг, 26 декабря, на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.

Как сообщается в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», на юго-западе КАД, предположительно, столкнулось 12 машин. Все произошло возле реки Стрелки перед Ропшинским шоссе. Среди машин была ГАЗель с военными.

Очевидцы рассказали, что в левый отбойник врезалась ГАЗель, которая перевозила военных. Еще через несколько метров в то же ограждение врезался грузовой фургон. Еще не менее шести машин столкнулись посреди дороги.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение на месте дорожно-транспортного происшествия, что спровоцировало огромную пробку.

На месте происшествия, помимо вертолета санавиации, также был замечена военная автоинспекция. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Марата таксист не заметил трамвай. Пассажирский транспорт встал в обе стороны.

авария военный газель кад массовое дтп новости спб санавиация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Крупное ДТП с военными на КАД заблокировало проезд по трассе
В Северной столице спустили на воду подлодку «Волхов»
Forbes озвучил имена самых разбогатевших миллиардеров России 2019 года
В Северной столице предложили обустроить места для «моржей»
Россияне не смогут купить недвижимость в Финляндии без разрешения от Минобороны
Работника Жилкомсервиса в Красносельском районе оштрафовали за молчание
Путин поздравил Боярского с 70-летним юбилеем
Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой