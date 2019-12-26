Крупное ДТП с военными на КАД заблокировало проезд по трассе

Утром в четверг, 26 декабря, на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.

Как сообщается в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», на юго-западе КАД, предположительно, столкнулось 12 машин. Все произошло возле реки Стрелки перед Ропшинским шоссе. Среди машин была ГАЗель с военными.

Очевидцы рассказали, что в левый отбойник врезалась ГАЗель, которая перевозила военных. Еще через несколько метров в то же ограждение врезался грузовой фургон. Еще не менее шести машин столкнулись посреди дороги.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение на месте дорожно-транспортного происшествия, что спровоцировало огромную пробку.

На месте происшествия, помимо вертолета санавиации, также был замечена военная автоинспекция. Все обстоятельства устанавливаются.

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