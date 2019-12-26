На Марата таксист не заметил трамвай. Пассажирский транспорт встал в обе стороны

На Марата таксист не заметил трамвай. Пассажирский транспорт встал в обе стороны
Легковушка влетела в трамвай. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием трамвая. Водитель такси не заметил пассажирский транспорт, в результате чего произошло столкновение.

Авария случилась сегодня утром, 26 декабря, на перекрестке Свечного переулка и улицы Марата. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что в результате удара о трамвай у легковушки оторвало обшивку водительской двери.

«Трамваи соответственно стоят в обе стороны», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном ДТП в городе. Столкнувшиеся легковушки повредили дорожное ограждение.

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