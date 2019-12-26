После столкнвения на Ветеранов иномарка чуть не снесла ограждение

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием легковых авто. Водители не смогли поделить дорогу на перекрестке улицы Генерала Симянока и проспекта Ветеранов.

Все произошло сегодня утром, 26 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что в результате столкновения одна из машин влетела в дорожное ограждение. На участке разбросаны детали и осколки транспортных средств.

«Все живые», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Точные причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подорожании машин с Нового года. Цены изменятся и на отечественные авто.