После столкнвения на Ветеранов иномарка чуть не снесла ограждение

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием легковых авто. Водители не смогли поделить дорогу на перекрестке улицы Генерала Симянока и проспекта Ветеранов.
Все произошло сегодня утром, 26 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что в результате столкновения одна из машин влетела в дорожное ограждение. На участке разбросаны детали и осколки транспортных средств.
«Все живые», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
Точные причины произошедшего пока неизвестны.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подорожании машин с Нового года. Цены изменятся и на отечественные авто.