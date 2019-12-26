«АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

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Модель "Лада Granta". Фото: lada.ru

В России со следующего месяца вырастет стоимость легковых автомобилей. Одна из причин — увеличение утилизационного сбора с 1 января следующего года.

Изменения коснутся и отечественных авто. «АвтоВАЗ» увеличит стоимость своих машин в среднем на 2%. Так, седан Vesta подорожает на 23 тыс. рублей, Lada Granta — на 11 тыс. рублей, внедорожник Lada 4×4 — на 15 тыс. рублей.

Как сообщили «Ведомости», автодилеры концерна заверили, что интерес к российским авто после изменения цен не упадет. Они также добавили, что с начала года цены повысят и другие автопроизводители. При этом в «АвтоВАЗе» данную информацию отказались комментировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о запуске серийного производства внедорожника Lada 4×4. «АвтоВАЗ» запустил обновленные модели.

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