АвтоВАЗ запустил производство обновленного внедорожника Lada 4×4

Компания «АвтоВАЗ» начала серийное производство обновленного внедорожника Lada 4×4.

В сутки с конвейера сходит 165 автомобилей. При этом сборка дорестайлинговых автомобилей LADA 4×4 уже прекращена.

Внешне внедорожник практически не изменится, но в салоне должны появиться приборная парень и центральный тоннель, а также новые сидения и задний диван с тремя подголовниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с сентября 2019 года начнётся сокращение числа автомобилей, выходящих из Тольяттинских цехов. Пока что речь идёт о моделях на платформе Renault-Nissan-Bo и все внедорожники 4×4. Срок, на который будет снижено производство, пока неизвестен.