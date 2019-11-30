АвтоВАЗ запустил производство обновленного внедорожника Lada 4×4

АвтоВАЗ запустил производство обновленного внедорожника Lada 4&#215;4
Внешне внедорожник практически не изменится. Фото: https://www.lada.ru/

Компания «АвтоВАЗ» начала серийное производство обновленного внедорожника Lada 4×4.

В сутки с конвейера сходит 165 автомобилей. При этом сборка дорестайлинговых автомобилей LADA 4×4 уже прекращена.

Внешне внедорожник практически не изменится, но в салоне должны появиться приборная парень и центральный тоннель, а также новые сидения и задний диван с тремя подголовниками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с сентября 2019 года начнётся сокращение числа автомобилей, выходящих из Тольяттинских цехов. Пока что речь идёт о моделях на платформе Renault-Nissan-Bo и все внедорожники 4×4. Срок, на который будет снижено производство, пока неизвестен.

Lada 4x4 автоваз авторынок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
АвтоВАЗ запустил производство обновленного внедорожника Lada 4×4
Эксперты: в России вырастет спрос на ипотечные каникулы
В Кировском районе сгорела дача
Стало известно, когда состоится первый тур всеобщих выборов в Боливии
Эксперты рассказали, почему нельзя держать дома диких животных
Сапоги Наполеона продали за €117 тыс.
В работе Twitter произошел массовый сбой
В Пушкине произошло ДТП с автобусом