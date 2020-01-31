Против жителя Соснового Бора завели уголовное дело из-за двойного гражданства

Правоохранительные органы Сосновоборского района возбудили уголовное дело против 23-летнего местного жителя. Его подозревают в неисполнении обязанности по подаче уведомления о двойном гражданстве.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Ленобласти, по данным правоохранителей, молодой человек, имея российское гражданство, получил весной прошлого года вид на жительство в другой стране, которое подтверждает право на постоянное проживание в ней.

Гражданин должен был уведомить госорганы о получении второго гражданства в течении 60 дней, однако, так и не сделал этого. В результате он стал фигурантом уголовного дела по статье 330.2 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гражданин Узбекистана получил восемь месяцев исправительной колонии общего режима за поддельный киргизский паспорт.