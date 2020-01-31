Против жителя Соснового Бора завели уголовное дело из-за двойного гражданства

Против жителя Соснового Бора завели уголовное дело из-за двойного гражданства
Двойное гражданство стало поводом для возбуждения уголовного дела. Фото: pixabay

Правоохранительные органы Сосновоборского района возбудили уголовное дело против 23-летнего местного жителя. Его подозревают в неисполнении обязанности по подаче уведомления о двойном гражданстве.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Ленобласти, по данным правоохранителей, молодой человек, имея российское гражданство, получил весной прошлого года вид на жительство в другой стране, которое подтверждает право на постоянное проживание в ней.

Гражданин должен был уведомить госорганы о получении второго гражданства в течении 60 дней, однако, так и не сделал этого. В результате он стал фигурантом уголовного дела по статье 330.2 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гражданин Узбекистана получил восемь месяцев исправительной колонии общего режима за поддельный киргизский паспорт.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
двойное гражданство ленобласть сосновый бор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Последний день января в Петербурге будет облачным и снежным
Ленобласть получит более 1,5 млрд рублей на благоустройство
Глава Amazon заработал больше $13 млрд за 15 минут
Против жителя Соснового Бора завели уголовное дело из-за двойного гражданства
Пьяные посиделки в гостях закончились стрельбой на Тележной
Парковку на Белградской признали незаконной
Двое подожгли дорогую иномарку на Канареечной
В Петербурге задержали членов ОПГ, обманывающей пенсионеров