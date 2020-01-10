Узбек получил 8 лет за поддельный киргизский паспорт

Мужчина осужден на 8 месяцев за подделку документов. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Мужчина осужден на 8 месяцев за подделку документов. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Кировский районный суд приговорил гражданина Узбекистана Икромжона Напасова к 8 месяцам лишения свободы. Его обвиняют в использование поддельных документов.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Свою вину Напасов признал.

Суд установил, что Икромжон Напасов использовал поддельный паспорт и поддельное водительское удостоверение на имя гражданина Кыргызской республики. В сентябре 2019 года он был остановлен за рулем Hyundai Solaris и предъявил документы сотрудникам госавтоинспекции.

«Он же, находясь в помещении 8 отдела полиции УМВД России по Кировскому району, предъявил заведомо подложный паспорт гражданина Республики Кыргызстан», — уточнили в прокуратуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель с поддельным паспорт пытался скрыться от правоохранительных органов.