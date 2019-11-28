Водитель с поддельным паспортом попытался скрыться от погони и врезался в дерево под Всеволожском

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали водителя с поддельными документами. Просто так злоумышленник не сдался – за ним утроили погоню в районе поселка Кузьмоловский.

Все произошло в понедельник, 25 ноября, на Железнодорожной улице. Инспекторы попытались остановить легковое авто марки Mercedes, но водитель увеличил скорость. Однако погоня завершилось почти сразу, гонщик влетел в дерево. Но и это его не остановило.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, мужчина выбежал из иномарки и попытался скрыться на своих двух. Вторая попытка вновь не увенчалась успехом.

Полицейских смутили водительское удостоверение и паспорт на имя имя жителя Владикавказа, который при проверка оказался фальшивым. В салоне авто обнаружили матерчатые и медперчатки, маски и шесть пластин различных госзнаков. Найденное направили на исследование.

Известно, что злоумышленник уже привлекался за грабеж и разбой. В отношении мужчины был составлен административный протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ. По решению суда его поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 327 УК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о троих злоумышленниках, которые пытались похитить иномарку. Стоимость машины составила 1,3 миллиона рублей.