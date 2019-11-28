В Петербурге трое пытались похитить иномарку за 1,3 млн рублей

В Петербурге трое пытались похитить иномарку за 1,3 млн рублей
Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Два злоумышленника являются иностранцами, у третьего нет регистрации в городе.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Полицейские пресекли попытку похитит автомобиль «Хендай» на Малой Балканской улице. Трое мужчин при себе имели ключ, вставку замка, гос.знак, а также упаковку с хомутами и кабелем. При задержании выяснилось, что мужчины вообще не должны находиться в Санкт-Петербурге – кто-то приехал из кавказских государств, а кто-то не зарегистрирован в городе. Также уточняется, что двое задержанных уже были судимы за кражу и угон.

«У полиции есть основания полагать, что данные граждане могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям в городе. Устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские задержали людей, подозреваемых в серии краж в Ленобласти.

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