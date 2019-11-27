Полицейские задержали людей, подозреваемых в серии краж в Ленобласти

Полицейские задержали людей, подозреваемых в серии краж в Ленобласти
Возбудили уголовное дело.Фото:pixabay.com

Двоих 24-летних граждан из среднеазиатских государств задержали по подозрению в краже, которые происходили в Ленобласти осенью.

Они совершили 19 краж в Выборгском и 4 в Приозерском районе Ленинградской области. Злоумышленники забирались в дома и хозяйственные постройки через взломанные окна и двери.

Ущерб от содеянного составил больше 2,5 миллионов рублей. Похищенные вещи были изъяты.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела.

На данный момент мужчины заключены под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе была раскрыта серия ограблений салонов сотовой связи в Санкт-Петербурге. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу. Полиция выявила причастность подозреваемых к еще двум подобным преступлениям.

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