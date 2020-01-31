Последний день января в Петербурге будет облачным и снежным

Последний день января в Петербурге будет облачным и снежным
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице будет облачная погода. Горожан предупредили о гололедице на дорогах.

Последний день января порадует жителей снегом. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер подует восточный, юго-восточный с порывами 3–8 м/с. Столбик термометра в течение дня будет показывать 2-4 градуса ниже нуля.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новом размере штрафов для водителей по новому КоАП. Штрафы в РФ планируется увеличить.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб погода снег
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Последний день января в Петербурге будет облачным и снежным
Ленобласть получит более 1,5 млрд рублей на благоустройство
Глава Amazon заработал больше $13 млрд за 15 минут
Против жителя Соснового Бора завели уголовное дело из-за двойного гражданства
Пьяные посиделки в гостях закончились стрельбой на Тележной
Парковку на Белградской признали незаконной
Двое подожгли дорогую иномарку на Канареечной
В Петербурге задержали членов ОПГ, обманывающей пенсионеров