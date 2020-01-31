Последний день января в Петербурге будет облачным и снежным

В Северной столице будет облачная погода. Горожан предупредили о гололедице на дорогах.

Последний день января порадует жителей снегом. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер подует восточный, юго-восточный с порывами 3–8 м/с. Столбик термометра в течение дня будет показывать 2-4 градуса ниже нуля.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новом размере штрафов для водителей по новому КоАП. Штрафы в РФ планируется увеличить.