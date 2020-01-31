Назван размер штрафов для водителей по новому КоАП

В России планируют увеличить штрафы для автомобилистов. Изменения заложены в проекте нового КоАП, разработанного по поручению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Проект подготовлен Министерством юстиции РФ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ожидается, что в силу изменения вступят в 2021 году.

Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырастет до 3 тыс. рублей, на 30-60 км/ч — до 4 тыс. За превышение более чем на 60 км/ч водитель будет оштрафован на 5 тыс. или лишен прав на срок до шести месяцев.

Штраф за повторное превышение на 40-60 км/ч составит 10 тыс. рублей. Либо автомобилист будет наказан лишением прав на год.

За отказ от освидетельствования санкции будут включать штраф 40 тыс. рублей и лишение прав на срок до трех лет. В случае, если с пьяным водителем в салоне находится ребенок младше 16 лет, штраф составит 50 тыс. рублей. Без прав автомобилист в этом случае может остаться на 2-3 года.

Водители, которые сели за руль без полиса ОСАГО, заплатят 1 тыс. рублей. Сейчас штраф для них составляет 800.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителей в России могут перестать штрафовать за превышение средней скорости.