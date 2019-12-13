В России перестанут штрафовать водителей за превышение «средней скорости»

В России перестанут штрафовать водителей за превышение &#171;средней скорости&#187;
Водителей перестанут штрафовать за превышение "средней скорости". Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Депутаты Государственной Думы поддержали законопроект о запрете штрафов автомобилистам за превышение средней скорости на российских дорогах.

Как сообщает ТАСС, в скором времени в стране намерены запретить штрафовать водителей за превышение скорости, которое было зафиксировано при помощи устройства измерения средней скорости машины на определенном дорожном участке.

Депутаты ГД рассмотрели проект закона в первом чтении. По мнению авторов инициативы, водителей нельзя штрафовать и привлекать к административной ответственности, основываясь только на догадках и домыслах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с автогонщика взыскали 50 штрафов ГИБДД. Петербургские судебные приставы взыскали полсотни штрафов ГИБДД с местного жителя, который многократно превышал скорость на дорогах.

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