Петербургский художник «посадил» в маршрутку гигантского осьминога

Петербургский художник опубликовал на просторах Сети новую работу, на которую с восхищением отреагировали подписчики. Главные объекты в кадре – осьминог и маршрутка.

Вадим Соловьев посвятил публикацию неудобствам пеших прогулок по зимнему городу.

На публикации в социальной сети Instagram видна обычная маршрутка, из которой торчат гигантские щупальца осьминога. Пользователи с восхищением отреагировали на кадр. Другие даже пошутили над такой ситуацией в городе.

«Как раз влажно и тепло, не высохнут щупальца», — написал подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о погоде в Петербурге. Жителям Северной столицы пообещали снег и заморозки.