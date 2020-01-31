Сбербанк окажет поддержку в финансировании строительства детсадов в Петербурге

Сбербанк и Комитет по экономической политике и стратегическому планированию города заключили соглашение о проектном финансировании строительства социальных объектов.

Участие банка в проектном финансировании поспособствует развитию социальной инфраструктуры в Петербурге. Благодаря соглашению в городе должен сократиться дефицит детских садов, школ и поликлиник. В течение ближайших четырех лет в Петербурге должны ввести в эксплуатацию более 300 социальных объектов.

Глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко считает, что администрация Петербурга намерена заключить похожие соглашения и с другими банками — это должно произойти в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам 2019 года в Санкт-Петербурге открылись 11 новых школ и 23 детских садика.