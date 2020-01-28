Новая социалка: какими социальными объектами пополнился Петербург в 2019 году

С появлением новых жилых районов возрастает необходимость в социальных объектах. По итогам 2019 года в Санкт-Петербурге открылись 11 новых школ и 23 детских садика. Дольщики таких новых жилых комплексов, как «Новая Охта», «Цивилизация» и других, могут не беспокоиться об образовании детей. Какими соцобъектами пополнился Петербург, рассмотрим подробнее в материале.

Красногвардейский район

В Красногвардейском районе в последние годы активно формируются новые жилые кварталы. Вслед за активной застройкой строятся инфраструктурные объекты. ЖК «Новая Охта» – крупномасштабный жилой проект от «Группы ЛСР». В локации уже сформирована полноценная социально-бытовая инфраструктура, продолжают строиться новые социальные объекты.

В сентябре 2019 года здесь открылась школа №147 на 825 мест. Учреждение было возведено по заказу Комитета по строительству Санкт-Петербурга. На проспекте Маршака, дом 28, корпус 1 открылось поликлиническое отделение №18.

Вот уже несколько лет в квартале работают три детских сада и начальная школа, а также детская поликлиника, построенные «Группой ЛСР». Неподалеку от «Новой Охты» на территории другого проекта «Группы ЛСР» (ЖК «Ручьи») совсем скоро свои двери откроет новый детский садик №23, построенный городом. Учреждение рассчитано на 160 мест. В декабре 2019 года детский сад получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Еще один детский сад на 160 мест строит «Группа ЛСР» на участке по Ручьевской дороге. Его планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года. В здании садика обустроят классные комнаты с интерактивными досками, комнату-прачечную, кабинет врача, бассейн, класс для занятия музыкой и специальные комнаты для индивидуальных занятий, где дети смогут изучать иностранные языки, рисовать или заниматься рукоделием.

Фрунзенский район

На Южном шоссе во Фрунзенском районе рядом с жилым комплексом «София» заработал детский сад на 220 мест. «Группа ЛСР» разработала всю необходимую проектную и рабочую документацию для Комитета по строительству. Детское учреждение открыло свои двери для малышей в сентябре 2019 года.

Невский район

Невский район также пополнился детскими учреждениями. Например, на территории ЖК «Цивилизация» начал работу детский сад № 77 на 220 мест, который построила «Группа ЛСР». Трехэтажное здание на Дальневосточном проспекте, дом 25, корп. 2 оснащено игровыми и спальными комнатами, бассейном, медкабинетом, спортивным и музыкальным залом, в общем всем, что необходимо малышам для развития и интересного досуга. Поблизости «Группа ЛСР» также строит школу, рассчитанную на 1650 мест. Ввод в эксплуатацию образовательного учреждения запланирован на май 2020 года.

Московский район В Московском районе «Группа ЛСР» построила детский садик рядом со строящимся жилым комплексом «Звездный дуэт». Детский сад №45 состоит из двух корпусов, расположенных по адресам Дунайский пр., 29, к.4 и пр. Космонавтов, 102, к.2., и рассчитан на 280 воспитанников в целом. Как и во всех садиках от «Группы ЛСР» здесь есть всё необходимое для развития детей: классные комнаты с оборудованием для занятий, музыкальный и спортивный классы, медпункт, бассейн, столовая и многое другое. Прилегающая территория садиков благоустроена игровыми площадками и прогулочными зонами.