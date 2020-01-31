Реставраторы законсервировали надписи на фасаде Дома Гилмора

В Петербурге завершились работы по консервации исторических надписей на фасаде Дома Гилмора на 4-й линии В.О. Они были обнаружены при проведение работ по расчистке штукатурного слоя.

На фасаде выявили надписи «Магазинъ И.И. Старожилова», «Табакъ Сигары Папиросы» и «Гаванскiя сигары». Прежде на первом этаже здания находился магазин Ильи Ивановича Старожилова. Информация о его лавке содержится в «Справочной книге о купцах» 1880 года.

«В советское время арочные окна первого этажа, в которых располагались вывески, были заложены, что и позволило им сохраниться», — отметили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

К консервации надписей реставраторы приступили летом 2019 года. Фрагменты укрепили 5% осетровым клеем с медом и антисептиком. Загрязнения с поверхности удалили с помощью мыльной пены и мягкой щетины. На последнем этапе была выполнена тонировка масляными красками, нанесен даммарный лак и установлены защитные стекла.

Напомним, надписи на фасаде Дома Гилмора на 4-й линии Васильевского острова, 11 были найдены осенью 2018 года.