В Петербурге до конца 2020 года все взрослые поликлиники станут «бережливыми»

В Петербурге до конца 2020 года все взрослые поликлиники станут &#171;бережливыми&#187;
В проекте выделено отдельное направление по внедрению новой модели медорганизации. Фото: pixabay

В Северной столице 79 городских медучреждений вступили в проект «Бережливая поликлиника». До конца настоящего года в проект войдут все взрослые поликлиники и три консультационно-диагностических центра.

Как сообщает горкомитет по здравоохранению, в настоящее время наибольшее внимание уделяется повышению эффективности первичного звена здравоохранения. По словам зампреда ведомства Евгения Антипова, уже разработан соответствующий региональный проект на 2020-2024 года.

В минувшем году «бережливые» технологии внедрили 110 городских медорганизаций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге выселяют два кафе. Заведения расположены на улице Бабушкина.

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