Овечкин вышел на восьмое место, догнав Мессье списке лучших снайперов в истории НХЛ

Овечкин вышел на восьмое место, догнав Мессье списке лучших снайперов в истории НХЛ
Александр Овечкин Фото: https://twitter.com

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин забросил шайбу в матче против «Оттавы Сенаторз», которая стала для него 694-ой в карьере. Благодаря этой шайбе россиянин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

Ранее Овечкин оформил хет-трик в матче против «Айлендерс» (6:4). Этот хет-трик стал для нападающего «Вашингтона» 26-м за карьеру НХЛ. По этому показателю Овечкин занимает восьмое место в истории лиги. По количеству хет-триков в НХЛ российский хоккеист догнал Мориса Ришара, в честь которого назван приз лучшему снайперу сезона в лиге. Рекордсменом НХЛ по числу хет-триков является Уэйн Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), тройку лидеров замыкает Майк Босси (39).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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