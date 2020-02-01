В Дворцовом парке Гатчины дружно живут лисы и лебеди

Из-за аномально теплой зимы в этом году лебеди в решили не улетать на юг.

В Дворцовом парке Гатчины живут и лисы. Они не трогают лебедей, а охотятся на грызунов.

«Лисы лебедей не трогают. Рыжие пушистики патрулируют окрестности дворца, отлавливая грызунов, пытающихся пробраться в императорскую резиденцию», — рассказали в группе «Дворцовая Ферма в Гатчине».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе жители Петербурга заметили лисицу. Очевидцы отметили, что лисица погуляла немного по улице вблизи домов и убежала.