На Сенатской площади задержали восемь митингующих против поправок в Конституцию

В субботу, 8 февраля, на Сенатской площади в центре Петербурга прошла акция, участники которого протестовали против поправок в Конституцию Российской Федерации.

По разным данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов задержали не менее восьми протестующих. Пятерых доставили в отделения полиции, а местонахождение остальных остается неизвестным.

По данным «Коммерсанта», в акции приняли участие порядка 30 человек. Активисты стояли в сменяемом одиночном пикете, не нарушая правила проведения мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин рассказал, при каком условии подпишет закон о поправках в Конституцию.