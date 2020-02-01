На Сенатской площади задержали восемь митингующих против поправок в Конституцию

На Сенатской площади задержали восемь митингующих против поправок в Конституцию
Сенатская площадь в Петербурге. Фото: Google.Maps

В субботу, 8 февраля, на Сенатской площади в центре Петербурга прошла акция, участники которого протестовали против поправок в Конституцию Российской Федерации.

По разным данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов задержали не менее восьми протестующих. Пятерых доставили в отделения полиции, а местонахождение остальных остается неизвестным.

По данным «Коммерсанта», в акции приняли участие порядка 30 человек. Активисты стояли в сменяемом одиночном пикете, не нарушая правила проведения мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин рассказал, при каком условии подпишет закон о поправках в Конституцию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
акция протеста задержания конституция новости спб поправки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Сенатской площади задержали восемь митингующих против поправок в Конституцию
Назван состав «Зенита» на матч с «Дюденланжем»
Правила получения шенгенской визы изменят со 2 февраля
В Петербурге поймали форточника, пробравшегося в 22 квартиры
Мать с двумя детьми спаслись при пожаре на Бадаева
Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего при демонтаже ...
Житель Ленобласти признался в убийстве своего дяди
Структура «Альфа-Групп» через суд получила недвижимость банкира ...