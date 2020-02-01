Семилетнего мальчика сбила машина на Северном проспекте

Семилетнего мальчика сбила машина на Северном проспекте
Место происшествия. Фото: vk.com/dorinspb

Семилетний мальчик пострадал под колесами автомобиля, когда перебегал дорогу на красный свет в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие произошло возле дома №16/4 по Северному проспекту днем в субботу, 1 февраля. Ребенок 2012 года рождения хотел перебежать проезжую часть на красный свет, когда был сбит автомобилем Peugeot 4007. За рулем иномарки находился 46-летний водитель.

Сбитого ребенка госпитализировали в больницу. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Правоохранители начали проверку по факту ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросток на Mitsubishi устроил ДТП на улице Добровольцев недалеко от школы.

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