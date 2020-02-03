Прием посылок из китайских-интернет магазинов предложили запретить

В России могут приостановить прием посылок с товарами из интернет-магазинов Китая. Его предложили восстановить после нормализации ситуации с новым коронавирусом.

Автором инициативы о временном запрете приема посылок из китайских интернет-магазинов является депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам депутата, ученые пока не выяснили, как происходит заражение. Кроме того, до сих пор нет эффективной методики лечения, сообщает РИА Новости.

Милонов заявил, что, несмотря на все ограничения, введенные между Россией и Китаем, посредством почтовых посылок в страну неконтролируемо попадают бактерии.

Депутат также отметил, что граждане РФ, несмотря на возможную опасность заражения вирусом, продолжают заказывать товары из Китая. Он добавил, что в китайских магазинах порой закупаются и продуктами питания, что может быть «естественным инкубатором для любого вируса».

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