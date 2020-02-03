Мошенница оставила блокадницу без квартиры в Петербурге

Суд рассмотрит дело о мошенничестве с квартирой блокадницы. Фото: pixabay.com

Суд рассмотрит дело о мошенничестве с квартирой блокадницы. Фото: pixabay.com

В Петербурге перед судом предстанет 52-летняя женщина. Её обвиняют в мошенничестве с квартирой блокадницы.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы уголовного дела направлены в Невский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как полагает следствие, обвиняемая познакомилась с жительницей Петербурга 1926 года рождения. Пенсионерка находилась в беспомощном состоянии ввиду преклонного возраста. Для того,чтобы завладеть квартирой блокадницы в Невском районе, женщина завязала с ней дружеские и доверительные отношения.

Обвиняемая ввела пенсионерку в заблуждение, заявив, что собирается приобрести её квартиру за 4 млн 407 тыс. рублей. Уговорив её подписать договор купли-продажи, женщина заверила документы нотариально. Право собственности на квартиру пенсионерки зарегистрировано за обвиняемой в Росреестре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина под видом сотрудника коммунальной службы украл у блокадницы 300 тыс. рублей.