Инфекционист рассказал о заражении коронавирусом

Инфекционист рассказал о заражении коронавирусом
Коронавирус стремительно распространяется по миру. Фото: pixabay.com

Новый тип вируса может жить на поверхностях до пяти дней, так что стоит быть осторожнее.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на члена консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР. Он заявил, что коронавирус при благоприятных условиях может жить до пяти дней. Им можно заразиться, если больной чихнет или кашлянет рядом с человеком. Также это возможно при прикосновении – отмечается, что вирус не может жить в воздухе.

«В среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней»,

— заявил Цзян Жунмэн.

Эксперт попросил людей чаще мыть руки, так как это может спасти жизнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус лишил российский бизнес миллионов долларов.

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