Коронавирус лишил российский бизнес миллионов долларов

Отечественная туристическая индустрия потеряла сотни тысяч туристов из-за инфекции коронавируса, распространившейся в Китае.

Только в первом квартале 2019 года туристы из Поднебесной, приезжающие в Россию, оставили на рынке отечественных туруслуг 260 миллионов долларов. Сложившая эпидемиологическая ситуация грозит существенным уменьшением объемов путешественников, а, соответственно, и финансовых поток из КНР.

При этом страдают не только туристические организации. Лишились значительной доли дохода такие гиганты люксового ритейла как ГУМ, ЦУМ и его петербургский филиал, ДЛТ. В столице доля покупок китайцев в премиальном ценовом сегменте составляет 15%, а в Петербурге — все 20%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус повлияет на продажи iPhone. Запуск новых смартфонов придется отложить.