Коронавирус может снизить продажи iPhone на 10%

Уже сейчас поставки сократились на 50-60%. Фото: pixabay.com

Уже сейчас поставки сократились на 50-60%. Фото: pixabay.com

По прогнозам аналитиков, распространение коронавирусной инфекции на территории Китая и за его пределами можно существенно отразиться на продажах продукции Apple.

Из-за усложнившейся логистики и рисков распространения вируса поставки компании в различные страны мира в первом квартале 2020 года заметно снижены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уже на данный момент объемы уменьшились на 50-60%.

Так, из-за коронавируса могут отложить уже анонсированный старт выпуска 65 миллионов старых моделей «яблочных» смартфонов и 15 миллионов новых, более бюджетных моделей iPhone, передает агентство MacRumors.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple уже в марте текущего года планировала порадовать поклонников «яблока» новой бюджетной версией смартфона, iPhone SE 2. Однако стоимость новой модели пока неизвестна.