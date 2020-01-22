Apple может выпустить бюджетный IPhone

Компания Apple планирует выпустить бюджетный iPhone SE 2. Продажи модели могут стартовать в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Внешне бюджетный iPhone будет схож с моделью iPhone 8. Телефон получит экран диагональю 4,7 дюйма, одинарную основную камеру и Touch ID, активируемый с помощью кнопки «Домой».
Стоимость новой модели не раскрывается. К сборке телефонов компания может приступить уже в феврале.
Apple выход бюджетного iPhone официально пока не анонсировал.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самые быстрые модели IPhone, поддерживающие 5G, поступят в продажу во второй половине 2020 года. Об этом рассказал аналитик по продукции Apple Минг-Чи. Модели рассчитаны на рынки США, Канады, Японии, Великобритании и Кореи.