Apple может выпустить бюджетный IPhone

Apple может выпустить бюджетный IPhone
Бюджетный IPhone может выйти на рынок уже в марте. Фото: unsplash.com

Компания Apple планирует выпустить бюджетный iPhone SE 2. Продажи модели могут стартовать в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Внешне бюджетный iPhone будет схож с моделью iPhone 8. Телефон получит экран диагональю 4,7 дюйма, одинарную основную камеру и Touch ID, активируемый с помощью кнопки «Домой».

Стоимость новой модели не раскрывается. К сборке телефонов компания может приступить уже в феврале.

Apple выход бюджетного iPhone официально пока не анонсировал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самые быстрые модели IPhone, поддерживающие 5G, поступят в продажу во второй половине 2020 года. Об этом рассказал аналитик по продукции Apple Минг-Чи. Модели рассчитаны на рынки США, Канады, Японии, Великобритании и Кореи.

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