iPhone 5G появятся в продаже уже в 2020 году

Эксперты уверяли, что их не стоит ждать ранее 2021 года, но сейчас появилась другая информация.
Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем рассказал аналитик по продукции Apple Минг-Чи. Он заверил, что самые быстрые модели смартфона выйдут уже во второй половине 2020 года, несмотря на новости о том, что их не стоит ждать ранее 2021 года. Такие айфоны будут продавать только в США, Канаде, Японии, Великобритании и Кореи. В странах, где нет покрытия 5G, функцию просто отключат.
Минг-Чи надеется, что новые айфоны появятся уже в сентябре или октябре, но не исключает, что возможна корректировка планов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России рекордно снизилась цена на популярный iPhone 7. За три года на рынке смартфон Apple подешевел в несколько раз. Стартовая цена в России на его презентации в 2016 году составляла 57 тысяч рублей.